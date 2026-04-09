Cina Iran il declino dell'Occidente e i Baci Perugina condivisi con Arafat | colloquio con Massimo D'Alema

Massimo D'Alema è stato intervistato da Valerio Nicolosi in un colloquio che ha affrontato vari temi. Durante l'incontro, si è parlato della situazione geopolitica coinvolgendo Cina e Iran, del progressivo declino di alcune potenze occidentali e di ricordi legati a momenti di convivialità, come i Baci Perugina condivisi con un leader palestinese. La conversazione ha toccato anche aspetti legati alla storia e alle relazioni internazionali.

Massimo D'Alema,, ha risposto alle domande di Valerio Nicolosi in un lungo confronto che ha toccato diversi punti. La crisi in Libano, il colloquio con Hezbollah, gli attacchi americani e israeliani sull'Iran. E ancora, "l'imbarbarimento" dell'Occidente mentre Cina e India si preparano a diventare le grandi potenze mondiali; e un ricordo personale sullo Yasser Arafat. In un lungo colloquio con Massimo D'Alema, Valerio Nicolosi ha toccato questi e altri temi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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