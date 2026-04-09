La Cina ha espresso opposizione a un piano della Federal Communications Commission (FCC) degli Stati Uniti che prevede divieti sui test di laboratorio relativi all'elettronica importata dal Paese asiatico. La posizione cinese è stata comunicata attraverso un portavoce ufficiale, che ha dichiarato che tale proposta danneggia gli interessi delle aziende coinvolte e viola le norme commerciali internazionali. La questione riguarda le restrizioni sui test di laboratorio applicate ai prodotti elettronici provenienti dalla Cina.

PECHINO (CINA) (XINHUAITALPRESS) – La Cina si oppone al piano della Federal Communications Commission statunitense di votare una proposta che vieterebbe a tutti i laboratori cinesi di testare i dispositivi elettronici utilizzati negli Stati Uniti, ha affermato oggi la portavoce del ministero cinese degli Esteri Mao Ning. La mossa degli Stati Uniti, ha affermato Mao nel corso di un regolare briefing con la stampa, estende in modo eccessivo il concetto di sicurezza nazionale, ostacola gravemente i normali scambi economici e commerciali tra imprese cinesi e statunitensi e va contro gli interessi di tutte le parti coinvolte, comprese le aziende e i consumatori degli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Cina contraria a divieti sui test di laboratorio applicati all'elettronica Usa

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