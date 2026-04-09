Ciliegi in fiore a Milano | Piazza Piola diventa un angolo di Giappone

A Milano, con l’arrivo della primavera, Piazza Piola si è colorata di rosa grazie alla fioritura dei ciliegi. In questo periodo, gli alberi in fiore stanno creando un’atmosfera che richiama i paesaggi giapponesi, attirando l’attenzione di residenti e visitatori. La fioritura, che si verifica ogni anno in questa stagione, ha portato un tocco di colore e di serenità alla zona.

A Milano la primavera porta con sé uno spettacolo inatteso: i ciliegi in fiore stanno trasformando Piazza Piola in un suggestivo angolo di Giappone. Tra colori delicati e atmosfere che sembrano sospese nel tempo, la città cambia volto e si apre a nuove suggestioni in un fenomeno che unisce natura e spazio urbano, regalandoci alcuni scorci inediti e un’esperienza visiva capace di evocare paesaggi lontani senza lasciare il cuore metropolitano. LEGGI ANCHE: A Milano si può salire sul Titanic (e rivivere il naufragio) Fuorisalone e Art Week, Città Studi si accende di rosa con i ciliegi in fiore di Milano. Andiamo con ordine e partiamo dal principio. 🔗 Leggi su Funweek.it

In Giappone annullato il festival dei ciliegi in fioreNon sarà il più famoso ma è di certo il più scenografico: è il festival dei ciliegi in fiore di Fujiyoshida.

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