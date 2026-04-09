A Milano, con l’arrivo della primavera, Piazza Piola si riempie di fiori rosa grazie ai ciliegi in fiore. Questa fioritura temporanea crea un’atmosfera particolare, richiamando i paesaggi giapponesi. Le piante sono state piantate recentemente e oggi offrono uno spettacolo di colore e delicatezza che attira molti passanti. La fioritura dei ciliegi rimarrà visibile per alcune settimane, creando un’area di grande attrazione nel quartiere.

A Milano la primavera porta con sé uno spettacolo inatteso: i ciliegi in fiore stanno trasformando Piazza Piola in un suggestivo angolo di Giappone. Tra colori delicati e atmosfere che sembrano sospese nel tempo, la città cambia volto e si apre a nuove suggestioni in un fenomeno che unisce natura e spazio urbano, regalandoci alcuni scorci inediti e un’esperienza visiva capace di evocare paesaggi lontani senza lasciare il cuore metropolitano. LEGGI ANCHE: A Milano si può salire sul Titanic (e rivivere il naufragio) Fuorisalone e Art Week, Città Studi si accende di rosa con i ciliegi in fiore di Milano. Andiamo con ordine e partiamo dal principio. 🔗 Leggi su Funweek.it

In Giappone annullato il festival dei ciliegi in fioreNon sarà il più famoso ma è di certo il più scenografico: è il festival dei ciliegi in fiore di Fujiyoshida.

Temi più discussi: Ciliegi in fiore a Milano: Piazza Piola diventa un angolo di Giappone; Milano, spettacolo dei ciliegi in fiore: piazza Piola si trasforma in un angolo del Giappone; Milano, lo spettacolo dei ciliegi in fiore: piazza Piola si trasforma in un angolo del Giappone.

Ciliegi in fiore a Milano: Piazza Piola diventa un angolo di GiapponeA Milano i ciliegi in fiore trasformano Piazza Piola in un angolo di Giappone: colori delicati e atmosfere sospese nel cuore urbano. funweek.it

Milano, lo spettacolo dei ciliegi in fiore: piazza Piola si trasforma in un angolo del GiapponeA Milano la primavera porta con sé uno spettacolo inatteso: i ciliegi in fiore stanno trasformando Piazza Piola in un suggestivo angolo di Giappone. LEGGI ANCHE: -- Rododendri, camelie e rose danno sp ... msn.com

Fine anni 20 Viale Lombardia, oggi viale Romagna, direzione Piazzale Piola. Foto del 2021 da Google, mappa del 1926. - facebook.com facebook