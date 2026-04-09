Cilento auto con 4 persone a bordo precipita in un burrone | feriti trasportati in elisoccorso

Nella mattinata di oggi, giovedì 9 aprile, un'auto con quattro persone a bordo è finita in un burrone nella zona di Montecorice, nel Cilento. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno trasportato i feriti con un elicottero. La strada coinvolta non è ancora stata indicata e le cause dell’incidente sono in fase di accertamento. La dinamica esatta resta da chiarire.

Un grave incidente stradale si è verificato nella mattinata di oggi, giovedì 9 aprile, a Montecorice, nel Cilento, in provincia di Salerno. Per motivi ancora da chiarire, un’auto con a bordo, secondo le prime ricostruzioni, quattro persone è finita fuori strada precipitando in un burrone nella zona di Capitello. Per facilitare le operazioni è stato impiegato anche un elicottero dei pompieri, mentre un’eliambulanza ha provveduto al trasporto dei feriti. Le persone coinvolte sono state individuate nel dirupo, estratte dall’abitacolo e successivamente trasferite in ospedale; resta ancora da definire con precisione il numero totale dei feriti. L’episodio riporta alla memoria un altro tragico incidente avvenuto nello stesso comune lo scorso marzo, in cui persero la vita Michele Pirozzi e Maria Magliocco, fidanzati di 29 e 25 anni. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Cilento, auto con 4 persone a bordo precipita in un burrone: feriti trasportati in elisoccorso Incidente a Montecorice, auto con a bordo 4 persone precipita in un burrone: ci sono feritiL'incidente si è verificato nella mattinata odierna nella cittadina del Cilento, in provincia di Salerno. Auto precipita in un burrone: quattro persone a bordoUn grave incidente stradale ha tenuto con il fiato sospeso la comunità di Montecorice, nel Cilento. Temi più discussi: Pasqua 2026 in auto: i tratti più a rischio traffico e quando partire; Spari contro un’auto in pieno giorno a Mugnano: ferito un 26enne; Agguato a Marano, 43enne in auto ferito con 4 colpi di pistola. Incidente a Montecorice, auto con a bordo 4 persone precipita in un burrone: ci sono feritiL’incidente si è verificato nella mattinata odierna nella cittadina del Cilento, in provincia di Salerno. Sul posto vigili del fuoco ed eliambulanze, che hanno prestato soccorso ai feriti. Un rocambol ... fanpage.it Cilento, auto in un burrone: a bordo più personeA lavoro diverse squadre dei vigili del fuoco. E' la stessa località dove, un mese fa, morì una giovane coppia di fidanzati ... rainews.it Dal 1 al 3 maggio 2026, l’ex tabacchificio NEXT di Capaccio Paestum si trasforma nel cuore pulsante dell’enogastronomia mediterranea con la quarta edizione di Cilento Tastes LEGGI L'ARTICOLO COMPLETO - facebook.com facebook “Cilento a Venire”, incontri a Vallo della Lucania di comunicazione e marketing per lo sviluppo dei territori x.com