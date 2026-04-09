Ciclofesta in piazza a San Felice per il compleanno della Ciclovia del Sole

Domenica 12 aprile a San Felice sul Panaro si terrà una ciclofesta in piazza Ettore Piva, iniziando alle 9.30. L’evento celebra il quinto anniversario della Ciclovia del Sole, la porzione emiliana della Eurovelo 7, una pista ciclabile che attraversa diverse regioni. La manifestazione coinvolge ciclisti e cittadini, offrendo un’occasione per ricordare il percorso e promuovere l’uso della bicicletta nella zona.

Domenica 12 aprile a San Felice sul Panaro, si svolgerà in piazza Ettore Piva, a partire dalle 9.30, la festa in occasione del quinto "compleanno" della Ciclovia del Sole, il tratto emiliano di Eurovelo 7.Per tutta la giornata ci saranno laboratori, stand enogastronomici e del mondo bike, gimkana. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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