Ciclismo | l' apertura della stagione sulla pista di Firenze

Ieri, mercoledì 8 aprile, si è svolta l'inaugurazione del Centro Territoriale della pista di Firenze, situato nel velodromo Enzo Sacchi nel Parco delle Cascine. La cerimonia è stata coordinata dal direttore tecnico, un professionista mugellano, e dal meccanico responsabile. La giornata ha segnato l'apertura ufficiale della stagione ciclistica sulla pista fiorentina.

Firenze, 9 aprile 2026 - Ieri, mercoledì 8 aprile, è avvenuta l’apertura del Centro Territoriale della pista di Firenze presso il velodromo Enzo Sacchi nel Parco delle Cascine a Firenze, coordinata dal direttore tecnico il mugellano Marco Lapucci (meccanico Giuliano Bettini). Gli allenamenti potranno essere svolti dagli atleti ogni settimana nei giorni di lunedì e mercoledì dalle 14,30 alle 17,30. Alla fine dell’anno scolastico è prevista anche l’apertura della pista per gli allenamenti in orario mattutino. La Struttura della Commissione pista e quella tecnica del Comitato Regionale Toscana hanno varato anche il calendario delle gare per l’intera stagione 2026 che prevede nel mese di maggio anche una due giorni a carattere internazionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ciclismo: l'apertura della stagione sulla pista di Firenze Ciclismo. Deka Riders Team pronta per la stagione: "Faremo gare su strada, pista e ciclocross»Alla presenza di numerosi sportivi ed appassionati di ciclismo, sabato scorso il Circolo Campagnolo di Cotignola ha ospitato la presentazione della... Leggi anche: LIVE Ciclismo su pista, Europei 2026 in DIRETTA: Lamon in pista nelle batterie dello scratch maschille Temi più discussi: La cronometro di apertura va a uno scatenato Paul Seixas; Ciclismo: Seixas vince la crono di apertura al Giro dei Paesi Baschi; Ciclismo in Trentino, nel 2026 in programma 119 gare. E si guarda già ai Super Mondiali 2031; GF Fara in Sabina, Loiscio e Giudici conquistano l’apertura del Pedalatium. Ciclismo, oltre 130 ciclisti al via del Trofeo Iren. Spezia riabbraccia gli junioresLa Spezia riporta il grande ciclismo juniores sulle strade con il Gran Premio d’Apertura – Trofeo Iren, prima gara su strada della stagione 2026. Domenica ... cittadellaspezia.com A BRUXELLES L'EVENTO DEDICATO ALLA FILIERA ITALIANA DEL CICLISMOIstituzioni, campioni e aziende unite per valorizzare la filiera ciclistica italiana sui mercati internazionali. tuttobiciweb.it Directa Sport Live TV. . Il grande ciclismo sardo è approdato n uno degli scenari più affascinanti del Mediterraneo con il Gran Premio Arcipelago La Maddalena – Trofeo - facebook.com facebook Axel Laurance si è aggiudica la vittoria della terza tappa del Giro dei Paesi Baschi battendo in volata Arrieta...ma al traguardo arrivano i crampi #Ciclismo #Cycling #Itzulia2026 x.com