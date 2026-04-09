Ciclismo | l' apertura della stagione sulla pista di Firenze

Da lanazione.it 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ieri, mercoledì 8 aprile, si è svolta l'inaugurazione del Centro Territoriale della pista di Firenze, situato nel velodromo Enzo Sacchi nel Parco delle Cascine. La cerimonia è stata coordinata dal direttore tecnico, un professionista mugellano, e dal meccanico responsabile. La giornata ha segnato l'apertura ufficiale della stagione ciclistica sulla pista fiorentina.

Firenze, 9 aprile 2026 - Ieri, mercoledì 8 aprile, è avvenuta l’apertura del Centro Territoriale della pista di Firenze presso il velodromo Enzo Sacchi nel Parco delle Cascine a Firenze, coordinata dal direttore tecnico il mugellano Marco Lapucci (meccanico Giuliano Bettini). Gli allenamenti potranno essere svolti dagli atleti ogni settimana nei giorni di lunedì e mercoledì dalle 14,30 alle 17,30. Alla fine dell’anno scolastico è prevista anche l’apertura della pista per gli allenamenti in orario mattutino. La Struttura della Commissione pista e quella tecnica del Comitato Regionale Toscana hanno varato anche il calendario delle gare per l’intera stagione 2026 che prevede nel mese di maggio anche una due giorni a carattere internazionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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