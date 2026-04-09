Christa Wolf la Cassandra della Ddr

Christa Wolf, scrittrice tedesca nota per le sue opinioni sulla situazione politica dell’Europa, ha descritto il periodo come un “stallo sotto un cielo denso di accordi di moratoria”. Le sue parole riflettono l’attuale impasse nelle decisioni europee, con un senso di stasi e incertezza che coinvolge diversi paesi del continente. La sua analisi si concentra sulla condizione di blocco e sulla mancanza di progressi concreti in ambito politico e diplomatico.

«La situazione di stallo sotto il cielo denso degli accordi di moratoria: ecco il meglio che riusciamo a sperare per l'Europa. L'addomesticamento delle contraddizioni da questa parte e dall'altra. Non il loro smussamento: la loro minimizzazione in presenza e con l'aiuto della paura della catastrofe totale, che sembra essere l'alternativa allo status quo». Christa Wolf annota così, nei taccuini che poi confluiscono in Premesse a Cassandra (che ora eo, editore italiano delle sue opere, riporta in libreria insieme a Cassandra, nell'ambito della ripubblicazione di tutti i suoi lavori in vista del centenario della nascita, il 18 marzo del 1929),... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Christa Wolf, la "Cassandra" della Ddr Il Vangelo di Cassandra: la profezia si fa corpo allo Spazio RosselliniCosa: Lo spettacolo teatrale Il Vangelo di Cassandra di e con Gemma Hansson Carbone. Wolf Sailer a Trieste: ecco la mostra "Pulse of Color"Dal 7 al 22 marzo 2026 Trieste accoglie Pulse of Color, la personale dell’artista austriaco Wolf Sailer, a cura de “Le Vie delle Foto”, negli spazi... Temi più discussi: Rimosso e ribellione: le eroine antiche secondo Christa Wolf; Autrici del '900: Christa Wolf - Fiera dei Librai - eventi; Teatro Elicantropo, Lo Cunto de li Cunti di Giambattista Basile. Rimosso e ribellione: le eroine antiche secondo Christa WolfE/O sta riportando in libreria le opere della scrittrice tedesca. A partire da Cassandra, un testo in cui parte dal mito per descrivere una società maschile ostinata a fare la guerra, di cui la profet ... editorialedomani.it CHRISTA WOLF/ Chi era la Cassandra sopravvissuta a nazismo e comunismo?Si è spenta ieri a Berlino la scrittrice tedesca Christa Wolf, la voce letteraria più alta dell’ex Ddr. Non è stata una scrittrice di regime, spiega il germanista FRANZ HAAS Si è spenta ieri a ... ilsussidiario.net Aprile: le giornate si allungano, la natura si risveglia e in libreria tante nuove proposte per voi. Christa Wolf, Cassandra (trad. di Anita Raja). In occasione del centenario della nascita di Christa Wolf, ripubblichiamo il romanzo che l’ha consacrata nel canon - facebook.com facebook