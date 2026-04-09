Un nuovo progetto editoriale italiano si propone di celebrare il centenario della nascita di Christa Wolf, scrittrice nata nel 1929 e nota per aver sfidato la DDR attraverso le sue opere. L’editore o entra nel mercato letterario con questa iniziativa, dedicata alla figura di una scrittrice che ha lasciato un segno importante nella letteratura tedesca. La pubblicazione si inserisce nel quadro delle celebrazioni ufficiali del suo centenario.

L’editore italiano o viene nel mercato letterario con un progetto editoriale ambizioso che celebra il centenario della nascita di Christa Wolf, la scrittrice nata a Landsberg an der Warthe il 18 marzo 1929. La ripubblicazione integrale delle sue opere inizia con il capolavoro Cassandra, seguito da Medea in giugno e Trama d’infanzia a settembre, offrendo una chiave di lettura profonda su una figura che ha attraversato le fratture ideologiche del Novecento tra Berlino Est e l’Occidente. La voce della veggente tra memoria storica e verità politica. Il fulcro della nuova iniziativa editoriale risiede nella potenza del mito reinterpretato attraverso gli occhi di una donna che ha vissuto sotto uno dei regimi più oppressivi del secondo dopoguerra. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Christa Wolf: il ritorno della voce che sfidò la DDR con il mito

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