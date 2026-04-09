Chiudono i ' vivai forestali' del Foggiano | Ma la superficie boschiva pugliese è al 10% del territorio

Nella provincia di Foggia, i vivai forestali stanno per chiudere, suscitando l’interesse della IV Commissione, presieduta da un membro del parlamento regionale. La superficie boschiva in Puglia si attesta intorno al 10 per cento del territorio, secondo dati ufficiali. La discussione riguarda le conseguenze di questa chiusura e il ruolo dei vivai nel mantenimento delle aree verdi della regione.

La chiusura dei vivai forestali nella provincia di Foggia all’attenzione dei lavori della IV Commissione, presieduta da Antonio Tutolo. Su richiesta del consigliere Nicola Gatta (FdI), è stata calendarizzata l’audizione dell’assessore regionale all’agricoltura e dei responsabili di Arif per. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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