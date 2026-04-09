Chirurghi ortopedici e pediatri over 60 | a Roma e nel Lazio gli specialisti anziani sono sempre di più

A Roma e nel Lazio il numero di medici specialisti over 60 sta crescendo, con una presenza sempre più consistente negli ambiti chirurgico, ortopedico e pediatrico. In particolare, tra i chirurghi, quasi il 45% ha più di 60 anni, mentre l'età media degli specialisti si attesta sui 55 anni. Questa tendenza si riscontra anche in altri comparti della medicina, indicando un invecchiamento della categoria medica nelle strutture della regione.

I medici specialisti a Roma e nel Lazio sono sempre più anziani. Nell’area chirurgica, per fare un esempio, gli over 60 sono quasi la metà del totale: 45%, mentre l’età media è di 55 anni.A fornire i numeri è la nuova banca dati sui medici specialisti, messa a disposizione dal ministero della. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Imprenditori sempre più anziani, ad Arezzo il 39,7% sono over 60Arezzo, 19 gennaio 2026 – La Toscana è una regione a forte vocazione imprenditoriale, caratterizzata da un tessuto di piccole e medie imprese diffuso...

Gli ultra 80enni stupiscono sempre più per le prestazioni in tanti sport: un esempio eclatante di costanza, preparazione e volontà di ferro Medicina e alimentazione aiutano a raggiungere una longevità inaspettata. Super-Master da urlo, gli anziani sono altri. Record che brillanoC’è un momento preciso, nella narrazione sportiva classica, in cui un atleta viene accompagnato gentilmente verso il viale del tramonto.

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Aou Novara. La struttura universitaria del Maggiore tutor per chirurghi ortopedici provenienti da tutta ItaliaLa struttura complessa di Ortopedia e Traumatologia dell’azienda ospedaliero-universitaria Maggiore della Carità di Novara ha ospitato chirurghi ortopedici provenienti da Lombardia, Emilia Romagna, ... quotidianosanita.it

Canale 9. . IL CONGRESSO NAZIONALE DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI FLEBOLOGIA I chirurghi vascolari Lanfranco Scaramuzzino e Bruno Amato, rispettivamente organizzatore e presidente del 40° Congresso nazionale di Flebologia, ci hanno parlato dell’ - facebook.com facebook