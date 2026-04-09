Chiropratico quando e come interviene per aggiustare il problema

La chiropratica è una disciplina che si concentra sulla cura della colonna vertebrale e sulla relazione tra quest’ultima, i nervi e la salute generale. Fondata nel 1895 negli Stati Uniti da Daniel David Palmer, questa scienza si occupa di interventi che mirano a correggere problemi vertebrali. Il Dott. Gil spiega che gli interventi chiropratici vengono eseguiti per affrontare disfunzioni della colonna e migliorare il funzionamento del sistema nervoso.

“La chiropratica – spiega il Dott. Gil – è una scienza che si occupa della colonna vertebrale, nata nel 1895 da Daniel David Palmer, negli Stati Uniti, che sosteneva che c’è uno stretto collegamento tra la colonna vertebrale, i nervi e la nostra salute. Il compito del chiropratico è quello di “ aggiustare ” e ripristinare la colonna vertebrale, correggendo il posizionamento di tutta la struttura che influisce sulla nostra salute in modo positivo”. Che tipo di formazione, di percorso formativo e che professione svolge il chiropratico?. “Sono nato negli Stati Uniti. La formazione negli Stati Uniti può durare da 5 a 7 anni. È una formazione universitaria, simile anche alla medicina qui in Italia, però un po’ diversa perché in America i primi 3-4 anni sono dedicati alla scienza di base. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Leggi anche: Roma, quando il pressing diventa un problema Leggi anche: Gatti lascia la Juve? Al club servono 25 milioni per aggiustare il bilancio. Chi può essere sacrificato Why Regenerative Therapy Fails Without Physical Therapy (ReGEN Explained) Il corpo come un triangolo equilatero, l’approccio olistico della chiropraticaLa chiropratica è una disciplina nata alla fine dell'Ottocento negli Stati Uniti che si occupa della diagnosi, del trattamento e della prevenzione dei disturbi meccanici del sistema muscolo-scheletric ... gds.it Chiropratica, indovina chi scrocchia il divo Jannik?Ma anche Usain Bolt, Marcel Jacobs, Jasmine Paolini... Tutti dal chiropratico per intervenire sui disturbi posturali e sulla schiena. E migliorare le ... repubblica.it