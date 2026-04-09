Chieri due ladri si intrufolano in un istituto salesiano | fermati dai seminaristi consegnati ai carabinieri

A Chieri, due uomini sono stati sorpresi mentre tentavano di entrare in un istituto salesiano. Sono stati fermati dai seminaristi che si sono accorti della loro fuga e li hanno inseguiti, riuscendo a bloccarli prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. I due sono stati consegnati ai carabinieri, che hanno preso in custodia i sospetti. Nessuno è rimasto ferito durante l’episodio.

Hanno notato due uomini che, di corsa, provavano a scappare. Li hanno rincorsi e sono riusciti a fermarli, fino all’arrivo dei carabinieri. Così oggi, 9 aprile, una ventina di seminaristi hanno reagito quando, all’istituto salesiano San Luigi di Chieri, è stato dato l’allarme per un furto. I. 🔗 Leggi su Torinotoday.it Cerca di fermare i ladri, travolta. Due sospettati fermati dai vigilidi Nicola Palma e Massimiliano Saggese ROZZANO La fuga è durata meno di un giorno. ’Cena con delitto’ in parrocchia. E i ladri si intrufolano in canonicaTutti impegnati a divertirsi in una serata in compagnia, nell’ambito della "Cena con delitto", in parrocchia a Rolo, ma coi ladri che hanno...