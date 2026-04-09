Chiara Mocchi accoltellata a Trescore Balneario 13enne l' ha aggredita andrà in comunità perché pericoloso

A Trescore Balneario una docente è stata accoltellata da uno studente di 13 anni. L'episodio si è verificato in una scuola e l’alunno ha usato un'arma da taglio. La docente ha riportato ferite che sono state medicata presso una struttura sanitaria. Il tribunale ha deciso che il ragazzo dovrà essere trasferito in una comunità, ritenuto pericoloso per sé stesso e per gli altri.

Il tredicenne che ha accoltellato la professoressa di francese non sarà spostato in carcere, ma sarà collocato in una comunità. La gip Daniela Martino ha sciolto la riserva nell’udienza del 2 aprile scorso presso il Tribunale per i minorenni di Brescia e ha deciso il collocamento in comunità. Attivata la misura di sicurezza provvisoria del riformatorio giudiziario. Nel frattempo, la docente Chiara Mocchi è stata dimessa dall’ospedale e risulta fuori pericolo. 13enne andrà in comunità Il tredicenne che lo scorso 25 marzo ha accoltellato una professoressa di francese in una scuola a Trescore Balneario andrà in comunità. A deciderlo il Tribunale per i minorenni di Brescia, nell’udienza dello scorso 2 aprile. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Chiara Mocchi accoltellata a Trescore Balneario, 13enne l'ha aggredita andrà in comunità perché "pericoloso" È Chiara Mocchi, la prof di francese accoltellata da uno studente 13enne in una scuola a Trescore BalnearioSi chiama Chiara Mocchi, la prof di francese che è stata accoltellata da un 13enne a scuola a Trescore Balneario (Bergamo). Dimessa dall’ospedale Chiara Mocchi, la prof accoltellata dal 13enne in una scuola di Trescore BalnearioÈ stata dimessa dall'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, l'insegnante Chiara Mocchi. Temi più discussi: Prof accoltellata: 'Un altro alunno ha cacciato a calci l'aggressore'; Chiara Mocchi, la professoressa accoltellata da un suo alunno tredicenne nella scuola media di Trescore Balneario, in una lettera dall'ospedale spiega di essersi salvata grazie a un altro studente della stessa età. La docente ha raccontato che le sue urla, dop; Lo studente di Trescore: Nessun pentimento, volevo uccidere la prof per i suoi pregiudizi; Salva grazie al coraggio di un altro tredicenne, il racconto della prof accoltellata a Trescore. Chiara Mocchi accoltellata a Trescore Balneario, 13enne l'ha aggredita andrà in comunità perché pericolosoIl 13enne che ha aggredito la professoressa Chiara Mocchi andrà in comunità. Il Tribunale per i minorenni dispone la misura ... virgilio.it Andrà in riformatorio il 13enne che ha accoltellato a scuola la sua professoressa in diretta socialL'aggressione a Chiara Mocchi era avvenuta nei corridori di una scuola media di Trescore Balneario era stata ripresa e condivisa in diretta all'interno di una chat di gruppo su Telegram ... today.it Riconosciuto “pericoloso socialmente” lo studente di 13 anni che il 25 marzo ha accoltellato Chiara Mocchi nei corridori della scuola media di Trescore Balneario - facebook.com facebook Udienza oggi davanti al gip del tribunale per minori di Brescia per lo studente tredicenne che mercoledì della settimana scorsa ha accoltellato la sua prof di francese Chiara Mocchi in un corridoio della scuola media 'Leonardo da Vinci' di Trescore Balneario, i x.com