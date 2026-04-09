Chi sono la nuova fidanzata e l’ex moglie di Nicola Ventola

Da circa un anno, la nuova compagna di Nicola Ventola è Chiara Giuffrida, giornalista. La coppia è apparsa per la prima volta insieme sui social durante una vacanza, dove sono state condivise le prime immagini. Non ci sono altre informazioni pubblicamente note sulla loro relazione o sull’ex moglie del calciatore.

La nuova fidanzata di Nicola Ventola è Chiara Giuffrida giornalista alla quale è legato dallo scorso anno, quando arrivavano le prime immagini di coppia su social immortalati insieme in una vacanza. L’ex calciatore stasera sarà tra gli ospiti di Stanno Tutti Invitati, in onda a partire dalle 21:40 su Canale 5. Nato nel 1978 in provincia di Bari, Ventola debutta in Serie A ad appena sedici anni, per poi passare all ‘Inter dopo tre stagioni: successivamente lo vediamo con le maglie di Bologna, Siena e Crystal Palace, Atalanta, Torino e Novara. Fa parte delle Nazionali Under 16, Under 28 ed Under 21, con la quale vince i campionati europei. Lo vediamo anche nella nazionale olimpica che ha raggiunto i quarti di finale e nella selezione azzurra che ha trionfato ai Giochi Del Mediterraneo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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