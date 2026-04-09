Chi sale sul treno | proiezione speciale e in anteprima al Rouge et Noir il regista Valerio Filardo in sala
Martedì 14 aprile alle 19, al cinema Rouge et Noir, si terrà una proiezione speciale e in anteprima del film
Martedì 14 aprile alle ore 19 al Rouge et Noir Chi sale sul treno di Valerio Filardo, proiezione speciale e in anteprima in Sicilia del film che racconta l’ultimo pellegrinaggio del Treno Bianco, tra fede, condivisione e speranza lungo 50 ore di viaggio. Il regista interverrà in sala.Sono passati. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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L'opera del regista Valerio Filardo segue il percorso restituendo uno sguardo immersivo all’interno del convoglio - facebook.com facebook