Federica Sciarelli presenterà stasera, mercoledì 8 aprile 2026 alle ore 21,20 su Rai 3, una puntata di Chi l’ha? focalizzata su tre casi di cronaca che sollevano interrogativi profondi tra le famiglie delle vittime. Il programma analizzerà la morte di Mario Paciolla in Colombia, il mistero legato al decesso di mamma e figlia a Pietracatella e le anomalie sul suicidio di Lorena Paolini. Il racconto inizierà con la vicenda di Mario Paciolla, un trentatreenne che si trovava in Colombia per una missione legata all’ONU. Le circostanze della sua fine sono avvolte da un paradosso tragico: nonostante i segni di un gesto estremo avvenuto dopo essersi tagliato i polsi, l’uomo aveva pianificato il rientro in Italia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Chi l’ha?: misteri e sospetti tra Colombia e l’ombra della ricina

Madre e figlia morte avvelenate a Campobasso, l’ipotesi della ricina comprata sul dark web: sospetti sugli amiciSara Di Vita, 15 anni, e la sua mamma Antonella Di Ielsi, 50 anni, sarebbero morte avvelenate con la ricina.

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Chi l’ha visto di Federica Sciarelli, stasera su Rai 3: anticipazioni, scomparsi e casi della puntata di mercoledì 8 aprile 2026Chi l’ha visto torna in diretta stasera, 8 aprile 2026, su Rai3: al centro nuove storie di cronaca e casi ancora irrisolti. superguidatv.it

Chi l'ha visto?, stasera in tv: le anticipazioni e i casi dell'8 aprile 2026I casi che lasciano domande aperte, le verità mai del tutto chiarite e le voci di chi cerca di giustizia. Federica Sciarelli torna con una nuova puntata di Chi l'ha visto ? oggi, mercoledì 8 aprile, ... today.it

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