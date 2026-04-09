Un articolo del quotidiano francese Paris Match parla di Maria Carolina di Borbone, descrivendola come una possibile “premier dame” in Francia. La narrazione si concentra su una relazione sentimentale definita inaspettata, senza fornire dettagli sulle circostanze o sui soggetti coinvolti. La notizia si basa su fonti di stampa francesi e si limita a riferire fatti relativi alla figura di Maria Carolina e alla sua possibile posizione pubblica.

“La storia d’amore che nessuno si aspettava”: titola così il quotidiano francese Paris Match che pubblica in esclusiva le foto della relazione tra Jordan Bardella, 30enne presidente del Rassemblement national e favorito per l’Eliseo alla presidenziali francesi del 2027, e Maria Carolina di Borbone, 22enne italiana nata a Roma il cui titolo nobiliare se ci fosse ancora la monarchia sarebbe quello di “Principessa delle Due Sicilie e duchessa di Calabria e di Palermo”. "Paparazzata" in Corsica. Se è vero che la coppia è uscita allo scoperto come mostrano le foto che li ritraggono ad Ajaccio nei primi giorni di aprile 2026, i due si sarebbero conosciuti quasi un anno fa, in occasione del Gran Premio di Formula 1 a Monaco nel maggio 2025. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Chi è Maria Carolina di Borbone, potenziale "premier dame" di Francia

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AMORE REALPOLITIK Sembra che ci sia una storia d’amore tra la principessa Maria Carolina di Borbone e Jordan Bardella. I due sono stati fotografati da Paris-Match e pubblicati durante una passeggiata in Corsica. Jordan Bardella, l presidente del Rasse - facebook.com facebook