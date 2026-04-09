Che sanità sarà nella Valmusone? Ne parlano i professionisti del settore e i referenti in materia del Pd

Sabato 11 aprile si svolgerà un convegno dedicato ai servizi sanitari nella Valmusone, presso l’Hotel San Francesco di Loreto. L’evento inizierà alle 8,45 e sarà organizzato dal coordinamento locale del Partito Democratico. Durante l’incontro, professionisti del settore e rappresentanti del partito discuteranno delle prospettive future del sistema sanitario nella zona.

LORETO – Si terrà sabato 11 aprile, a partire dalle 8,45, all’Hotel San Francesco di Loreto, in via San Francesco 15, il convegno dal titolo “Servizi sanitari del futuro in Valmusone”, promosso dal coordinamento locale della Valmusone del Partito Democratico. La partecipazione è aperta a tutti. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Separazione delle carriere, le ragioni del "sì" e del "no": parlano Alberto Gullino e Italo Materia"La separazione delle carriere è la pre-condizione necessaria per il funzionamento del giusto processo” sostiene l'avvocato Alberto Gullino .

Gli ex giocatori del Manchester United che ne parlano male del club in tv sono diventati un problemaNe scrivono il New York Times e il Telegraph: Neville, Scholes, Butt, Rooney, Keane e Ferdinand imperversano tra tv e podcast.

Temi più discussi: Ccnl sanità 2025-2027, al via il tavolo: si parte il 22 aprile; Nel 2026 il finanziamento della sanità regionale sarà pari a 10,2 miliardi di euro; Sanità privata: il 17 aprile sarà sciopero nazionale; Sanità digitale, il FSE entra nella fase decisiva: cosa cambia dal 31 marzo.

Stefani: Con Autonomia stipendi più alti nella Sanità/ Staffetta con Zaia nella Lega? Ne sarei feliceAutonomia, governatore del Veneto Alberto Stefani dopo l'accordo col governo: Stipendi più alti nella Sanità. E sul ruolo di Luca Zaia nella Lega... AUTONOMIA, STEFANI DOPO L’ACCORDO COL GOVERNO ... ilsussidiario.net

Sanità, Fedriga scelto per Agenas nella fase chiave: guiderà l'organismo che orienta scelte, modelli e investimentiLa Conferenza delle Regioni e delle Province autonomie ieri ha indicato il suo presidente, il governatore Fvg Massimiliano Fedriga, al vertice dell'Agenas, l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari ... ilgazzettino.it

"Stiamo valutando le risorse disponibili, intervenire con il commissariamento lo dice una norma nazionale". Così il governatore Antonio Decaro sulla notizia anticipata da Telerama sul possibile e probabile commissariamento della sanità che comporterà l'aum - facebook.com facebook

Schlein, in Aula, è andata in confusione. Sembrava convinta che al posto del Presidente Meloni ci fosse un esponente del suo partito, lo stesso che per anni ha portato l’Italia alla deriva. Il Pd ha smantellato la sanità, come certificano i numeri. Non è stato capa x.com