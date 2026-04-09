Che cos' è la tecnica?

L’effetto lampione è un paradosso cognitivo in cui una persona cerca le chiavi di casa sotto la luce di un lampione, anche se sa che le ha smarrite altrove. Questa immagine viene spesso usata per illustrare come le persone tendano a cercare soluzioni o risposte in luoghi familiari o più accessibili, anche se non sono quelli corretti. La scena si svolge di notte, in un momento in cui il protagonista si affida alla luce disponibile per facilitare la ricerca.

Uno dei paradossi cognitivi più noti è il cosiddetto " effetto lampione ". Immaginate un uomo che, in piena notte, cerca disperatamente le chiavi di casa sotto la luce di un lampione. A un passante che gli chiede se le abbia perse proprio lì, l'uomo risponde: «No, le ho perse laggiù, ma qui c'è luce!». È una storia che è viene declinata in varie versioni e che credo ci possa dire qualcosa sulla crisi attuale del calcio italiano. Di fronte all'oscurità e alla complessità di un ecosistema che fatichiamo sempre più a decifrare per rimanere al passo con gli altri, invece di accettare di inoltrarci nel “buio” per cercare soluzioni nuove, ci ostiniamo a "cercare le chiavi" sotto l'unica luce che conosciamo. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

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