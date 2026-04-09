Nel match di Champions League tra Barcellona e Atletico Madrid, il VAR ha preso una decisione importante, portando a un cartellino rosso per Cubarsì e influenzando l’andamento della partita già nel primo tempo. Durante il confronto, un gol di Alvarez è stato riconosciuto come un vero capolavoro, mentre l’arbitro ha mostrato il cartellino rosso all’attaccante avversario dopo aver consultato il video.

Una decisione al VAR cambia volto al quarto di finale di Champions League tra Barcellona e Atletico Madrid e indirizza il match già nel primo tempo. Al centro dell’episodio c’è il fallo di Cubarsì su Giuliano Simeone, lanciato a rete, che ha acceso le proteste della panchina dei Colchoneros. Inizialmente l’arbitro Kovacs aveva optato per il cartellino giallo e calcio di punizione dal limite, ma il richiamo del VAR ha ribaltato tutto. Dopo aver rivisto l’azione al monitor, il direttore di gara ha deciso di espellere il difensore blaugrana per fallo da ultimo uomo, riconoscendo la chiara occasione da gol negata all’Atletico. Una svolta pesantissima per la partita e per il Barcellona, costretto a giocare in inferiorità numerica per oltre metà gara. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Champions League Barcellona-Atletico Madrid: VAR decisivo, rosso a Cubarsì e gol capolavoro di Alvarez

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