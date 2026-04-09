CHampions i risultati Colpaccio Simeone il Barça vede rosso Kvara-Doue il PSG va

Nella serata di Champions League, dopo soli due minuti di gioco, l’Atletico Madrid ha messo sotto pressione il Barcellona con un goal rapido e deciso. La squadra di Flick ha tentato di risollevarsi, ma le azioni di Yamal non sono state sufficienti a invertire la situazione. Nel frattempo, al PSG, Kvara e Doue hanno preso in mano la partita, contribuendo alla vittoria della loro squadra.

Due minuiti da incubo. Non bastano le magie di Lamine Yamal alla squadra di Flick per superare un Atletico Madrid in trance agonistica. Il Barcellona vede letteralmente rosso a due passi dall’intervallo: prima l’espulsione di Cubarsi, poi il gol di Alvarez al 45’. Solo l’antipasto della piega che prenderà la partita degli ospiti a metà della ripresa. Al 70’ è Alexander Sorloth a punire il Barça con un tiro al volo dal centro dell’area, è il 2-0 finale. I blaugrana e l’Atletico si incontreranno nuovamente martedì prossimo, sempre alle 21: la partita da ’all in’ che vale un posto in semifinale contro lo Sporting Lisbona o l’ Arsenal (impegnati nel ritorno mercoledì prossimo). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - CHampions, i risultati. Colpaccio Simeone, il Barça vede rosso. Kvara-Doue, il PSG va Leggi anche: CHampions, i risultati. Colpaccio Simeone, il Barça vede rosso. Kvara-Doué, il PSG va Leggi anche: Psg-Liverpool, le pagelle: Doué e Kvara devastanti, 7,5. Szoboszlai senza idee, 5 Temi più discussi: Atlético Madrid, che colpo: 2-0 in casa del Barcellona; Champions, l’Atletico Madrid fa il colpaccio al Camp Nou: Barcellona ko 0-2; CHampions, i risultati. Colpaccio Simeone, il Barça vede rosso. Kvara-Doue, il PSG va; CHampions i risultati Colpaccio Simeone il Barça vede rosso Kvara-Doué il PSG va. CHampions, i risultati. Colpaccio Simeone, il Barça vede rosso. Kvara-Doué, il PSG vaNon c’è storia fra PSG e il Liverpool, con i francesi avanti con Doué dopo appena 11 minuti, grazie a uno slalom tra i difensori del calciatore transalpino. Il colpo di grazia arriva con Joao Neves ... sport.quotidiano.net Il rosso a Cubarsì lancia l'Atletico Madrid: Simeone passa a Barcellona, 2-0Segui con noi il derby spagnolo valido per i quarti di finale di Champions League ... msn.com #Barcellona #AtleticoMadrid finisce 0-2 Colpaccio griffato Alvarez e Sorloth x.com Barcellona Atletico Madrid finisce 0-2 Colpaccio griffato Alvarez e Sorloth - facebook.com facebook