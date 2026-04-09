Chalet irregolari Sequestrato un campeggio

I militari del Servizio Navale della Guardia di Finanza di Porto Ceresio hanno sequestrato un campeggio in seguito a verifiche che hanno evidenziato irregolarità nelle strutture e nelle autorizzazioni. Durante l'operazione sono state riscontrate mancanze rispetto alle normative vigenti e sono stati sottoposti a sequestro alcuni spazi e attrezzature presenti nell’area interessata. L’intervento fa parte di controlli mirati a verificare il rispetto delle norme di legge in materia di strutture ricettive.

I militari del Servizio Navale della Guardia di Finanza di Porto Ceresio hanno eseguito un intervento contro l’abusivismo nell’area del Lago di Comabbio, dove è stata condotta un’operazione mirata alla tutela del patrimonio pubblico ed è stato verificato il corretto utilizzo delle aree demaniali lacuali da parte di una struttura ricettiva. Gli accertamenti hanno fatto emergere un ampio quadro di diffuse irregolarità edilizie e amministrative condotte dai gestori del campeggio. In particolare, i finanzieri hanno individuato 39 chalet stabilmente posizionati da oltre dieci anni, caratterizzati da un rilevante valore economico ma mai dichiarati né iscritti al catasto, in violazione delle normative vigenti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Chalet irregolari. Sequestrato un campeggio “Chalet irregolari sul lago di Comabbio”, sequestrata area di 4mila metri quadratiComabbio (Varese), 8 aprile 2026 – Occupazione abusiva del demanio e irregolarità edilizie: è il risultato di un controllo della Guardia di Finanza... Bando per gli chalet, delusione e scetticismo"Da quanto ho capito, la proposta di Salvini sulle gare per le concessioni demaniali non dovrebbe permettere a una qualsiasi società di prendere in... Temi più discussi: Chalet irregolari. Sequestrato un campeggio; Chalet irregolari sul lago di Comabbio, sequestrata un'area di 4 mila metri quadrati; Sul Lago di Comabbio scoperti 39 chalet irregolari: campeggio sequestrato; Chalet irregolari sul lago, sigilli in un campeggio. Chalet irregolari. Sequestrato un campeggioI militari del Servizio Navale della Guardia di Finanza di Porto Ceresio hanno eseguito un intervento contro l’abusivismo ... ilgiorno.it Chalet irregolari sul lago di Comabbio, sequestrata area di 4mila metri quadratiSecondo la Guardia di Finanza di Porto Ceresio non sarebbero stati dichiarati al Catasto. Constatato anche il mancato versamento dei canoni demaniali per un importo complessivo pari a circa 217mila eu ... msn.com TG PREALPINA #Cadrezzate – Fuga finita: Del Grande arrestato #Casciago – Spaccata notturna, bar nel mirino #LagodiComabbio – Chalet irregolari, sigilli nel campeggio #Varese – Locali a norma: “Sicurezza valore in più” #Castellanza – Chirurgia rob - facebook.com facebook «Chalet irregolari sul lago di Comabbio», sequestrata un'area di 4 mila metri quadrati x.com