A Cesena, un giovane di 20 anni di origine albanese è stato arrestato dalla Polizia di Stato durante un controllo in viale Carducci. Durante la perquisizione, sono stati trovati un borsello con 33 dosi di cocaina divise per la vendita e circa 1500 euro in contanti di diverse banconote. L’uomo è stato portato in commissariato e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Un ventenne di nazionalità albanese, nato nel 2006, è stato arrestato dalla Polizia di Stato a Cesena dopo un controllo in viale Carducci che ha portato al rinvenimento di 33 dosi di cocaina già pronte per la vendita e circa 1500 euro in banconote di vario taglio. L’intervento delle volanti del commissariato è scattato dopo che l’aspetto nervoso del giovane, sorpreso mentre transitava nella zona, ha spinto gli agenti ad approfondire la situazione. L’intercettazione in viale Carducci e il sequestro della sostanza. La dinamica che ha portato alla misura cautelare è iniziata quando le pattuglie del commissariato di Pubblica Sicurezza hanno notato il ragazzo lungo via Carducci. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cesena, arrestato 20enne: scoperto borsello pieno di cocaina e cash

Borsello sospetto, spuntano 33 dosi di cocaina e 1500 euro in contanti: per il 20enne scatta l'arrestoGirava in viale Carducci con 33 dosi di cocaina nel borsello, il suo nervosismo ha insospettito gli agenti di Polizia: una vicenda che si è conclusa...

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