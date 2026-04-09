Cesare Zilio muore a 36 anni sotto la valanga | per tre giorni ha lottato ma ipotermia e ferite erano troppo gravi

Un uomo di 36 anni è morto dopo essere stato travolto da una valanga durante una giornata di Pasqua. È stato soccorso e ricoverato in ospedale, dove ha trascorso tre giorni prima di spegnersi. Le ferite riportate e l’ipotermia hanno causato il decesso. L’incidente è avvenuto in una zona di montagna nel Trevigiano, dove si sono svolti i soccorsi.

BORSO DEL GRAPPA (TREVISO) - Travolto da una valanga la domenica di Pasqua, muore a 36 anni tre giorni dopo il ricovero. Cesare Zilio, scialpinista di Borso del Grappa, si è spento ieri mattina in ospedale a Bolzano nonostante i tentativi di stabilizzare le sue condizioni, critiche fin dal ritrovamento sotto un metro e mezzo di neve. Figlio del noto architetto Henry Zilio e dell’assessore del comune di Bassano del Grappa Francesca Busa, è stato travolto da una valanga in Val di Vizze, dove si trovava in vacanza con la fidanzata e alcuni amici bassanesi. Alle 11 del mattino stava risalendo da solo il versante innevato sotto Cima Grava, quando una grande slavina lo ha travolto e trascinato a valle. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Cesare Zilio muore a 36 anni sotto la valanga: per tre giorni ha lottato ma ipotermia e ferite erano troppo gravi Cesare Zilio muore a 36 anni dopo tre giorni di agonia: lo scialpinista era stato travolto da una valanga la domenica di PasquaBORSO DEL GRAPPA (TREVISO) - Cesare Zilio non ce l'ha fatta: è morto dopo 3 giorni di agonia a 36 anni. Attaccato da uno squalo a Sydney, 12enne morto dopo giorni di agonia: troppo gravi le ferite riportateÈ morto il bambino di 12 anni aggredito da uno squalo nei pressi dl porto di Sydney domenica scorsa. Temi più discussi: Travolto da una valanga la domenica di Pasqua: morto architetto 36enne; Travolto dalla valanga, Cesare Zilio non ce l'ha fatta: il 36enne è morto in ospedale tre giorni dopo l'incidente; Cesare Zilio muore a 36 anni dopo tre giorni di agonia: lo scialpinista era stato travolto da una valanga la domenica di Pasqua; Travolto da una valanga a Pasqua, speranze finite per il bassanese Cesare Zilio. Cesare Zilio muore a 36 anni sotto la valanga: per tre giorni ha lottato ma ipotermia e ferite erano troppo graviBORSO DEL GRAPPA (TREVISO) - Travolto da una valanga la domenica di Pasqua, muore a 36 anni tre giorni dopo il ricovero. Cesare Zilio, scialpinista di Borso del Grappa, si è spento ... ilgazzettino.it Cesare Zilio muore a 36 anni dopo tre giorni di agonia: lo scialpinista era stato travolto da una valanga la domenica di PasquaBORSO DEL GRAPPA (VICENZA) - Cesare Zilio non ce l'ha fatta: è morto dopo 3 giorni di agonia a 36 anni. Lo scialpinista originario di Borso del Grappa si è spento in ... ilgazzettino.it È morto Cesare Zilio, sport italiano in lutto - facebook.com facebook Muore dopo tre giorni Cesare Zilio, 36enne travolto da una valanga in Alto Adige durante un’escursione. #Veneto #Treviso #Vicenza #Trentino #Bolzano #Cronaca #Inevidenza x.com