Ceroni e Pascalucci presentano le variazioni Goldberg di Bach
Sabato 11 aprile, nel quadro della stagione “Ravenna Musica”, si terrà un concerto con la pianista e didatta Maria Cristina Ceroni, che eseguirà le Variazioni Goldberg di Bach. L’evento si svolge in vista del concerto programmato per lunedì 13 aprile, quando la pianista canadese Angela Hewitt interpreterà questa composizione, tra le più note e frequentemente eseguite nei suoi concerti.
In preparazione del concerto di lunedì 13 aprile della stagione “Ravenna Musica” che vedrà la pianista canadese Angela Hewitt interpretare una delle opere maggiormente eseguite nei suoi concerti, le Variazioni Goldberg di Bach, sabato 11 aprile la pianista e didatta Maria Cristina Ceroni. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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