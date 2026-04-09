Cerimonie | il campino ' Qui si può' a Vicopisano sarà intitolato a Gianluca Vialli e Gianluca Signorini

Domenica 12 aprile, a Vicopisano, si terrà una cerimonia di intitolazione del campino 'Qui si può' a Gianluca Vialli e Gianluca Signorini. L'evento si svolgerà a partire dalle ore 15 in via dei Mezzi e rappresenta il risultato di un percorso condiviso tra cittadini e famiglie. La decisione di dedicare il luogo a due figure del calcio italiano mira a creare uno spazio dedicato allo sport, alla crescita e alla comunità.