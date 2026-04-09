C' era l' austerity e potrebbe tornare

Il 2 dicembre 1973 a Milano si registrò un'improvvisa sospensione della circolazione automobilistica, con le strade vuote e i motori spenti. Quel giorno, in un periodo segnato da austerity economiche, si verificò una manifestazione di protesta che portò a questa situazione insolita. Nonostante la mancanza di festeggiamenti, la città rimase silenziosa e immobile per tutta la giornata.

C'era poco da festeggiare ma fu una festa.Era domenica 2 dicembre del 1973 quando Milano si svegliò all'improvviso in silenzio, a motori spenti, senz'auto. Era la prima domenica di «austerity» che portò sulle vie della circonvallazione, nei quartieri, in centro un popolo stranito e ma anche divertito che si muoveva a piedi, in bici, sui pattini, a cavallo, su improbabili carrozze rispolverate chissà dove. Di necessità si fece virtù in risposta alla crisi petrolifera causata dalla guerra del Kippur scoppiata dopo che l'esercito egiziano e quello siriano attaccarono Israele per sottrarre al controllo i territori conquistati durante la guerra dei sei giorni del 1967. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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