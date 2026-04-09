Nel centrodestra in Campania si è riacceso l’appello per preservare le alleanze locali in vista delle elezioni amministrative di fine maggio. Il tentativo di ricucire le divisioni interne alla coalizione mira a rafforzare la compattezza prima delle consultazioni. La discussione riguarda il mantenimento delle alleanze tra i diversi partiti che compongono il fronte politico in regione. La situazione si concentra sulla volontà di evitare rotture prima del voto.

Il tentativo di ricucire le crepe interne al centrodestra campano si è riacceso con un appello diretto volto a garantire la tenuta della coalizione in vista delle consultazioni amministrative previste per la fine di maggio. La necessità di ritrovare un terreno comune è stata ribadita dai vertici di Forza Italia e Fratelli d’Italia, con l’obiettivo di superare le divergenze emerse nei contesti urbani di Salerno, Pagani ed Avellino. Pino Bicchielli, deputato rappresentante di Forza Italia nell’area salernitana, ha sollecitato i partner di coalizione a tornare a operare con la stessa compattezza che ha caratterizzato le fasi precedenti. Secondo... 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Centrodestra in Campania: appello per salvare le alleanze locali

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