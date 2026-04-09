Centri Servizi Famiglie oltre 2milioni disponibili | al via l’avviso per nuovi hub di innovazione sociale

La Regione Puglia ha stanziato circa 2.2 milioni di euro attraverso un avviso pubblico per rafforzare e innovare i servizi dedicati alle famiglie in tutta la regione. L’iniziativa, denominata ‘Centro Servizi Famiglie – hub di innovazione sociale’, mira a creare nuovi spazi di intervento e supporto rivolti alle famiglie, coinvolgendo enti e organizzazioni interessate a partecipare alla manifestazione di interesse.

Sono pari a 2.233.600 euro le risorse stanziate dalla Regione Puglia per rafforzare e innovare i servizi dedicati alle famiglie su tutto il territorio regionale mediante l’avviso pubblico per la manifestazione di interesse ‘Centro Servizi Famiglie – hub di innovazione sociale’, promosso. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it Leggi anche: Inaugura Casentino Tech Hub, un presidio di innovazione, formazione e servizi Corinaldo taglia l’IRPEF e destina oltre un milione per i servizi: famiglie e imprese al centroLa giunta Aloisi definisce le linee per il biennio: equità contributiva, attenzione ai redditi più bassi e nuove risorse per opere pubbliche,... Temi più discussi: Avviso Centro servizi Famiglie – hub di innovazione sociale, destinato agli Ambiti territoriali sociali/Consorzi. Domande dal 7 aprile 2026; FOGGIA FAMIGLIE Foggia, oltre 62mila euro per il Centro servizi famiglie: potenziati gli interventi sociali; Centri Servizi Famiglie, al via l’avviso per nuovi hub di innovazione sociale in Puglia; Riduzione oneri a carico delle famiglie per favorire l’accesso ai servizi educativi per l’infanzia 0-3 anni. Anno educativo 2025/2026. Centri Servizi Famiglie, oltre 2milioni disponibili: al via l’avviso per nuovi hub di innovazione socialeEcco le risorse stanziate dalla Regione Puglia per innovare i servizi dedicati alle famiglie sul territorio regionale. Tra le nuove azioni finanziabili, alfabetizzazione mediatica e digitale dei minor ... foggiatoday.it Centri Servizi Famiglie, la Regione Puglia investe sull’innovazione sociale: nuovi hub per sostenere genitori e minoriLa Regione Puglia rilancia il proprio impegno sul fronte del welfare familiare e lo fa puntando su innovazione, prevenzione e rafforzamento delle reti territoriali. Con uno stanziamento complessivo di ... statoquotidiano.it Questo pomeriggio, presso il CSF, abbiamo trascorso un pomeriggio insieme tra giochi e tanto divertimento Il Centro Servizi per le Famiglie Poggiofranco-Picone è finanziato con Fondo 2024 Intesa Famiglia Regione Puglia #csfpoggiofrancopicon - facebook.com facebook