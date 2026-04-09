Centrato da un masso mentre sta lavorando sul sentiero

Nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 8 aprile, in Alto Adige, si è verificato un grave incidente durante un’attività di lavoro in un’area boschiva. Un uomo di 40 anni, impegnato nel taglio di alberi, è stato colpito da un masso mentre stava operando sul sentiero. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno attivato le procedure di emergenza per prestare assistenza al lavoratore coinvolto.

Sono stati momenti particolarmente concitati quelli che si sono vissuti nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 8 aprile, in quel di Anterselva di Mezzo, in Alto Adige, a causa di un grave infortunio sul lavoro occorso a un boscaiolo 40enne.In base a quello che riporta la Rai dell’Alto Adige. 🔗 Leggi su Trentotoday.it Giovane operaio colpito da un tronco mentre sta lavorandoMomenti di paura poco dopo le 12 di ieri, giovedì 29 gennaio, in Val di Non: a Don, un giovane operaio di soli 21 anni è stato protagonista di un... “Il sentiero 4 della cascata delle Marmore è chiuso da 6 mesi per la caduta di un masso”Era l'inizio di ottobre quando un grande masso, cadendo sulla casetta di ingresso al sentiero 4, ne aveva sfondato il tetto. Argomenti più discussi: ? Centrato da un masso mentre sta lavorando sul sentiero; Lancia un sasso contro la volante e aggredisce gli agenti: 21enne arrestata a Genova; Caduta massi sulla SS106. Sfiorata la tragedia all’altezza di Ferruzzano. Sky tg24. . Spari contro un convoglio del contingente italiano dell’Unifil nel Sud del Libano. Un mezzo blindato Lince è stato centrato da colpi di avvertimento esplosi dall’Idf per bloccarne la marcia. La colonna di mezzi, che aveva appena lasciato la base di Sh - facebook.com facebook