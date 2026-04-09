centinaia di famiglie presenti al giardino dei giochi

A Padova si è svolta una festa di Pasqua nel giardino dei giochi, con la partecipazione di centinaia di famiglie e bambini. L’evento, gratuito, ha offerto momenti di svago e intrattenimento rivolti alla comunità locale. La giornata ha visto la presenza di numerosi partecipanti che hanno condiviso attività e momenti di socializzazione all’aperto. La manifestazione ha rappresentato un’occasione per riunire le famiglie in un clima di festa e convivialità.

A Padova si è tenuto un altro appuntamento dedicato alla Festa di Pasqua, un evento gratuito per i ragazzi e le famiglie della comunità. Sabato pomeriggio, presso Villa Francesconi Lanza in Via Pontevigodarzere a Padova, si è tenuto un altro evento de Il Giardino dei Giochi e della Chiesa di. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it “Oppido non si tocca”, al Monaldi in centinaia a difesa del chirurgo: sono le famiglie dei trapiantati di cuoreManifestazione con centinaia di persone al Monaldi per esprimere solidarietà al cardiochirurgo Oppido, indagato per la morte del piccolo Domenico:... I volontari Alpini in campo per i Giochi. Le penne nere: “Sempre presenti”Hanno spalato neve per giorni e giorni; hanno controllato gli accessi ai parcheggi del villaggio olimpico e delle venues di gara. Wild Ones: The Secret Survival of Species Temi più discussi: Centinaia di famiglie padovane presenti al Giardino dei Giochi; Pasqua solidale a Bari: l’associazione In.Con.Tra porta aiuti e sorrisi a centinaia di famiglie; UNHCR: oltre 200.000 persone entrano in Siria dopo un mese di ostilità in Libano - UNHCR; Autismo, Perrini: Ci sono forti ritardi nei rimborsi da parte della Regione a molte famiglie tarantine che non riescono più a sostenere i costi dell'assistenza. Pasqua tra divertimento e sorrisi: centinaia di famiglie al Giardino dei GiochiA Padova grande partecipazione al Giardino dei Giochi: gonfiabili e attività gratuite per famiglie e bambini. PADOVA – Un pomeriggio all’insegna del divertimento e della condivisione ha animato la ... nordest24.it Oltre duemila uova di Pasqua per le famiglie in difficoltàAncora una volta Area 51 si conferma un punto di riferimento per le famiglie in difficoltà del quartiere popolare ... ilgiorno.it Centinaia di morti e circa mille feriti. E' pesantissimo il bilancio dei raid israeliani sul #Libano - facebook.com facebook Libano: centinaia tra morti e feriti. Persino un convoglio italiano Unifil colpito. L’unica cosa che si può fare è sospendere l’accordo tra Ue e Israele. Ne va della dignità dell’Ue davanti a un Governo genocida Ieri alla sezione Pd Marconi a Roma per Flotilla. Stas x.com