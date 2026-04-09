A Ceglie Messapica, il centrodestra ha annunciato la candidatura di Giovanni Gianfreda, consigliere comunale di Forza Italia, per le prossime elezioni amministrative. La scelta arriva in vista delle sfide elettorali contro il centrosinistra, che ha già definito le proprie candidature. La decisione rappresenta un passo importante nella campagna elettorale locale, segnando un confronto tra le due principali coalizioni politiche.

Il centrodestra di Ceglie Messapica ha ufficializzato la propria linea per le prossime amministrative, puntando sulla figura del consigliere comunale di Forza Italia, Giovanni Gianfreda. La decisione emerge da una nota congiunta firmata dai vertici locali della coalizione: Luigi Caroli per Fratelli d’Italia, Laura De Mola per Forza Italia, Giacomo Ferrara per Unione di Centro e Luigi Morgante per Noi Moderati. Questa mossa segna un netto cambio di rotta rispetto alla gestione precedente, poiché non prevede la ricandidatura del sindaco uscente, Angelo Palmisano, pur appartenente alla medesima area politica. Il confronto elettorale vedrà Gianfreda contrapporsi ad Agata Scarafilo, candidata del centrosinistra. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ceglie Messapica: il centrodestra sfida il centrosinistra con Gianfreda

Elezioni amministrative, il centrodestra a Ceglie Messapica punta su Giovanni GianfredaCEGLIE MESSAPICA – Il consigliere comunale di Forza Italia Giovanni Gianfreda sarà il candidato sindaco di Ceglie Messapica per il centrodestra.

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