La procura di Milano ha convocato un secondo uomo nell'ambito dell'inchiesta sui cosiddetti

Nelle scorse ore la procura di Milano ha notificato un secondo invito a comparire nell’ambito dell’indagine sul caso dei “cecchini del week end”, accusati di aver pagato per andare a uccidere civili nella Sarajevo assediata dai serbo-bosniaci tra il ‘92 e il ‘95.Chi è l'uomo convocato È stato. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Cecchini a Sarajevo, si allarga l’inchiesta di Milano: un altro uomo convocato dai pmMilano, 8 aprile 2026 – Sale il numero dei possibili partecipanti alla “gita”, si allarga l’indagine sui “cecchini a Sarajevo”.

Dove si riunivano, le banche e i contatti: quanta Trieste c'è nell'inchiesta sui cecchini di SarajevoAbbiamo analizzato i numerosi passaggi sulla nostra città contenuti nel libro ricco di dettagli che Ezio Gavazzeni ha appena pubblicato: ecco...

Cecchini italiani a Sarajevo. Aperta un’inchiesta

Temi più discussi: Sarajevo e i safari umani: la zona grigia della guerra; Cecchini a Sarajevo, si allarga l’inchiesta di Milano: un altro uomo convocato dai pm; Il safari dei cecchini a Sarajevo: 230 italiani hanno pagato per uccidere; Cecchini a Sarajevo, si allarga l’inchiesta a Milano: convocato un altro uomo.

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Cecchini a Sarajevo, si allarga l’inchiesta di Milano: un altro uomo convocato dai pmSi tratta di un 64enne di Alessandria che nega però di aver partecipato a safari a pagamento. Salgono così a 4 gli indagati per omicidio aggravato, avvenuto durante l’assedio della città balcanica d ... quotidiano.net

Nuovi sviluppi nell’inchiesta della Procura di Milano sui “cecchini del weekend”: quattro indagati per omicidi durante l’assedio di Sarajevo (1992-1995). Convocato un 64enne piemontese x.com

Parla Fabrizio Cecchini: “Al momento non abbiamo neanche pensato di fare qualche gara insieme, ma mai dire mai. Il suo futuro Non è un ventenne che parte con il gazebo, è un professionista: o fa le cose fatte bene o non le fa” - facebook.com facebook