C’è un’altra Procura che indaga Fdi all’assalto dell’ex premier

Da laverita.info 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un’altra procura sta conducendo un’indagine su questioni legate a un ex premier, mentre il leader di un partito di centrodestra ha attaccato pubblicamente l’ex presidente del consiglio. Nel frattempo, un manager di una società elettronica ha riferito che un avvocato di uno studio legale noto avrebbe offerto di risolvere alcuni problemi relativi alle forniture alla Protezione civile dietro pagamento di un contributo.

Alberto Bianchi, manager della Jc Electronics, azienda di Colleferro che durante l’emergenza aveva ottenuto un contratto per la fornitura di materiali con la Protezione civile, poi revocato (una vicenda finita in Tribunale, dove in primo grado la presidenza del Consiglio è stata condannata a risarcire oltre 200 milioni di euro), torna in audizione davanti alla commissione parlamentare sulla gestione della pandemia da Covid guidata dal senatore Marco Lisei. Conte, all’epoca presidente del Consiglio, ora è proprio tra i commissari che dovranno esprimersi sulla gestione pandemica. Bianchi racconta il primo incontro con Di Donna allo studio Alpa, a Roma. 🔗 Leggi su Laverita.info

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