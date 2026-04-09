C’è un’altra Procura che indaga Fdi all’assalto dell’ex premier

Un’altra procura sta conducendo un’indagine su questioni legate a un ex premier, mentre il leader di un partito di centrodestra ha attaccato pubblicamente l’ex presidente del consiglio. Nel frattempo, un manager di una società elettronica ha riferito che un avvocato di uno studio legale noto avrebbe offerto di risolvere alcuni problemi relativi alle forniture alla Protezione civile dietro pagamento di un contributo.

Alberto Bianchi, manager della Jc Electronics, azienda di Colleferro che durante l’emergenza aveva ottenuto un contratto per la fornitura di materiali con la Protezione civile, poi revocato (una vicenda finita in Tribunale, dove in primo grado la presidenza del Consiglio è stata condannata a risarcire oltre 200 milioni di euro), torna in audizione davanti alla commissione parlamentare sulla gestione della pandemia da Covid guidata dal senatore Marco Lisei. Conte, all’epoca presidente del Consiglio, ora è proprio tra i commissari che dovranno esprimersi sulla gestione pandemica. Bianchi racconta il primo incontro con Di Donna allo studio Alpa, a Roma. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - C’è un’altra Procura che indaga. Fdi all’assalto dell’ex premier Garante privacy, la Procura di Roma indaga sulla carriera nell’authority della moglie di Sbardella (FdI)Garante privacy: dopo la carne, i viaggi e i rimborsi, ora la Procura accende un faro sula carriera della moglie di Sbardella (FdI) Nelle scorse... Leggi anche: Simulazione Bastoni, il difensore dell’Inter a rischio stangata? La Procura indaga sulla condotta gravemente antisportiva: cosa rischia This is How to Kill Self Doubt, End Procrastination & Build Momentum Temi più discussi: C’è un’altra Procura che indaga. Fdi all’assalto dell’ex premier; Dentro la Notizia: Pierina Paganelli: Loris e la moglie convocati a sorpresa in Procura Video; Madre e figlia morte a Campobasso: interrogati per 10 ore il marito e la figlia maggiore, sentita anche una cugina. La ricina ha agito velocemente; Mamma e figlia avvelenate a Campobasso, cosa sappiamo sull'indagine. Dodicenne precipitato dal lucernaio, fascicolo in Procura per accertare la dinamicaLe indagini dovranno verificare il racconto dei ragazzini che erano presenti venerdì quando Louis Pisha, precipitando dal lucernaio del terrazzo, è volato giù per la tromba delle scale. Nessun indagat ... corrieredibologna.corriere.it Controlli sull’occupazione del suolo pubblico a Forza d'Agrò: indagati 8 commerciantiNon c’è solo l’inchiesta sulle false residenze sulle scrivanie della Procura della Repubblica di Messina. Inchiesta che, come pubblicato nei giorni scorsi, ha decapitato l’Amministrazione in carica in ... messina.gazzettadelsud.it Finalmente giustizia per la strage di Cutro L’ammiraglio consulente della Procura svela una gigantesca catena di omissioni e di colpe Angela Nocioni, l’Unità x.com La Procura di Lecce ha chiesto i domiciliari per l'imprenditore brindisino e un suo prestanome: domani 9 aprile l'interrogatorio preventivo - facebook.com facebook