C’è una ragazza in quella confraternita Dalla Trieste di Stuparich agli anni Duemila

Nel 2007 a Trieste, una studentessa svedese diventa l’unica donna tra quattro amici in una confraternita. Fredrika, conosciuta come Fred, si distingue per il suo ruolo all’interno del gruppo, portando avanti un rapporto complesso fatto di amicizia, solidarietà, amore e sesso. La sua presenza provoca tensioni e riflessioni sui rapporti tra i giovani in un contesto che combina tradizione e modernità.

Magnifici quattro, ma uno è donna. Unica ragazza in classe, la svedese Fredrika detta Fred illumina e ribalta ambiguità e contraddizioni tra amicizia, solidarietà, amore e sesso, a Trieste nel 2007. Secondo riuscito lungometraggio della triestina Samani dopo l’eccellente Piccolo corpo, è ispirato all’omonimo romanzo di Stuparich (1929). Cuore dell’avventura sentimentale è l’eccezione (e l’insidia) di Fred tra i maschi. Fred chiede di essere capita, vuole solo essere accettata e non rimessa “a posto“ per il suo sesso (il romanzo si leggeva ai tempi dell’università negli anni ‘70, nel dominio di Svevo, più o meno quando Franco Giraldi girava la serie per la Rai: il senso di colpa per la morte del fratello di uno dei ragazzi viene dalla biografia di Stuparich, come dal romanzo viene il tentato suicidio nel film). 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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