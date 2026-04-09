C' è un uomo che infastidisce i fedeli 38enne arrestato al Santuario di Paola

A Paola, la Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 38 anni, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’arresto è avvenuto nel corso di un intervento nel santuario locale, dove si era verificato un episodio di disturbo ai fedeli. L’uomo è stato portato in commissariato e ora si trova a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Momenti di tensione a Paola, dove la Polizia di Stato ha arrestato un 38enne catanese, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. L’allarme dal Santuario L’intervento è scattato dopo una richiesta di aiuto giunta al 112 da parte di un sacerdote del Santuario di San Francesco, preoccupato per la presenza di un uomo in stato di agitazione che stava creando disagi e rischi per i fedeli. Giunti sul posto, gli agenti della Volante hanno tentato di identificarlo, ma il 38enne ha reagito con violenza, cercando prima di sottrarsi al controllo e poi aggredendo i poliziotti. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - “C'è un uomo che infastidisce i fedeli”, 38enne arrestato al Santuario di Paola San Francesco di Paola: dalla grotta al santuario, il mito che unisceOggi, 2 aprile 2026, la Calabria celebra il suo patrono più amato, San Francesco di Paola, una figura che trascende i confini regionali per diventare... Leggi anche: Santuario di Montevergine: domenica riapre ai fedeli dopo la frana del 25 novembre Argomenti più discussi: LaVoce - lavoce.it; Cesano, brucia il crocifisso del Biulè. I social si scatenano, ma l’origine può essere accidentale; Siderno- Roccella J.: Padre Francesco Carlino è il nuovo parroco della chiesa Santa Maria dell’Arco. Don Giuseppe Depace in arrivo a Roccella Jonica; Statale chiusa. Gravissimo incidente mortale, soccorsi sul posto. C'è un uomo che infastidisce i fedeli, 38enne arrestato al Santuario di PaolaIntervento della Polizia dopo la segnalazione di un sacerdote: l’uomo ha tentato di distruggere la cocaina e si è scagliato contro gli agenti ... gazzettadelsud.it Santuario Regionale San Francesco di Paola - facebook.com facebook