In Italia, la parità di genere rimane un tema ancora aperto, con molte sfide da affrontare. Durante le lezioni di Educazione civica, si è discusso di questo argomento, stimolando confronti e riflessioni tra gli studenti. La questione viene analizzata anche attraverso dati e analisi che evidenziano come il Paese sia ancora in ritardo rispetto ad altri in termini di uguaglianza tra uomini e donne.

Tra gli argomenti di Educazione civica, affrontati a scuola, ce n’è uno, in particolare, che abbiamo seguito e studiato con grande interesse, e che ci ha spinti a un vivace dialogo, portandoci a confrontare le nostre opinioni. Innanzitutto, ci siamo chiesti, dato che se ne sente parlare tanto, che significhi ‘parità di genere’, se nel mondo sia presente e, in caso negativo, cosa si possa fare per diffonderla. Abbiamo appreso che l’espressione ‘pari opportunità’ indica uno dei principi giuridici sanciti dalla Costituzione italiana (articolo 3: "Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - C’è parità di genere nel mondo?: "Fino a oggi l’Italia è rimasta indietro"

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C’è una generazione intera che l’Italia ai mondiali non l’ha mai vista #shorts #italia #calcio

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