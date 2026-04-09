Il Milan sta valutando diverse opzioni per rinforzare il reparto offensivo in vista della prossima stagione. Tra i nomi più discussi sui social ci sono Nicolas Jackson, con possibilità di affiancarlo a Retegui o Nunez. In attesa di sviluppi, si parla anche di un interesse per Lewandowski, con l’obiettivo di trovare la miglior combinazione possibile per il reparto avanzato. La questione resta al centro delle attenzioni dei tifosi e degli addetti ai lavori.

2026-04-09 09:39:00 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata dal CdS: La questione attacco del Milan sta, in queste settimane, tenendo banco in più postazioni. È un pensiero fisso di Massimiliano Allegri, il quale, tra acciacchi fisici cronici e carenzaastinenza prolungata di gol, deve ogni domenica cercare di scegliere la coppia migliore (o chissà, il tridente) da schierare. Ed è pensiero fisso anche della dirigenza, impegnata, già da questi tempi, nella ricerca di un nuovo 9 per la prossima stagione. Non una novità in casa rossonera: è dall’epoca targata Giroud che il management di via Aldo Rossi s’imbatte con l’annoso problema della punta, senza, di fatto, averlo mai risolto. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - CdS – Milan, il piano per l’attacco: piace Nicolas Jackson, poi Retegui o Nunez. Idea Lewandowski

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