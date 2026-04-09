Cdp batte ogni record | 73 miliardi investiti per rilanciare l’Italia

Cassa Depositi e Prestiti ha concluso l’ultimo anno del suo Piano Strategico 2025-2027 con un risultato storico, investendo complessivamente 73 miliardi di euro. Si tratta della cifra più alta mai raggiunta dalla società, che ha così consolidato la sua presenza nel sostegno all’economia italiana. Questo record di investimenti rappresenta un dato significativo per il settore e riflette le attività svolte nel corso dell’anno.

Cassa Depositi e Prestiti chiude il primo anno del suo Piano Strategico 2025-2027 con un bilancio senza precedenti, segnando l’utile più elevato registrato dalla sua fondazione. Secondo quanto riferito da Scannapieco, l’istituzione ha mobilitato oltre 29 miliardi di euro per sostenere progetti chiave, innescando una corrente di investimenti che ha superato i 73 miliardi di euro. L’impatto sul tessuto produttivo e la nuova gestione del rischio. La strategia adottata dall’ente mira a rafforzare la competitività dell’economia nazionale, agendo come supporto diretto sia per le amministrazioni pubbliche che per le imprese. Particolare attenzione... 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cdp batte ogni record: 73 miliardi investiti per rilanciare l’Italia Cdp, risultati record nel 2025: utile netto di 3,4 miliardi. Il patrimonio netto arriva a 32 miliardi, in crescita del 6 per centoRisultati record per Cassa Depositi e Prestiti che ha chiuso il 2025 con un utile netto di 3,4 miliardi (più 3 per cento rispetto al 2024) e un... Cdp, nel 2025 utile netto record di 3,4 miliardiUn utile netto di 3,4 miliardi record per il secondo anno consecutivo e un patrimonio netto che arriva a 32 miliardi, in aumento del 2%.