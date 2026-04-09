Cavalieri il trono è lì Chiesa | Ci proveremo

Una squadra di calcio ha raggiunto i playoff e si trova attualmente al secondo posto in classifica, con due partite ancora da disputare. Il rappresentante della chiesa ha dichiarato che si farà tutto il possibile per ottenere un risultato positivo. La competizione si avvicina alla conclusione e la situazione resterà sotto attenzione fino all’ultimo incontro.

"Siamo contenti del raggiungimento dei playoff, anche se al momento siamo secondi in classifica. Sono rimaste due partite ad ogni modo, vedremo se riusciremo a chiudere al primo posto. L’obiettivo minimo, adesso, è la vittoria del semifinale playoff del 3 maggio prossimo, che garantirebbe la promozione". E’ capitan Lorenzo Puglia ad indicare il nuovo obiettivo dei Cavalieri Union, pronti a tornare in campo al Montano contro la Lazio (sabato prossimo) nel penultimo turno della "regular season" del campionato di Serie A. La classifica del girone 4 è chiara: Civitavecchia primo a 76 punti, Cavalieri secondi a 75. Giusto un punticino. Entrambe le compagini sono già qualificate agli spareggi, ma chi vince il girone giocherà la semifinale-playoff tra le mura amiche. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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