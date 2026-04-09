Un film ambientato ai margini di Bari mostra come la vita di chi vive ai margini possa essere rappresentata con realismo e attualità. La narrazione si concentra su persone che affrontano solitudine e momenti di adrenalina, evidenziando una realtà spesso ignorata nelle storie più canoniche. La pellicola utilizza questa ambientazione per esplorare temi di marginalità senza dover ricorrere a ambientazioni tradizionali come Roma o Napoli.

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© Cms.ilmanifesto.it - «Cattiva strada», adrenalina e solitudine ai margini di Bari

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