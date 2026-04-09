In un episodio che ha attirato l'attenzione, un'attiva attrice ha avuto un'apparizione in sogno del proprio fratello prima di perdere la vita. La scena, descritta come un momento di commiato, ha suscitato molte riflessioni tra coloro che conoscevano la coppia. La donna, nota per il suo silenzio, ha incontrato il fratello in un sogno, lasciando intendere che si trattasse di un addio non detto.

Ci sono addii che non si consumano nella veglia, ma trovano spazio nel territorio misterioso dei sogni. È quanto accaduto a Michael P. O’Hara, fratello di Catherine O’Hara, l’indimenticabile attrice di Mamma ho perso l’aereo scomparsa lo scorso 30 gennaio all’età di 71 anni. A quattro mesi dalla sua morte, Michael ha condiviso un ricordo intimo e toccante nel primo episodio della terza stagione del suo podcast Dreams of Our Loved Ones, andato in onda domenica 5 aprile. Nel racconto emerge un dettaglio che ha dell’incredibile: pochi giorni prima che Catherine si spegnesse, il fratello l’ha incontrata in sogno. Un’apparizione che lui stesso ha definito come “ una sorta di addio onirico “, carico di significato e premonizione. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Catherine O’Hara non parlava più, ma apparve in sogno al fratello, prima di morire: “Era il nostro addio”

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Temi più discussi: I piani per una rinascita di Schitt's Creek furono annullati dopo la morte di Catherine O'Hara; Schitt's Creek, Dan Levy ammette: Avevo pensato a una serie sequel; Dan Levy stava pensando a un sequel di Schitt’s Creek; The Studio 2, Seth Rogen promette: la serie renderà omaggio alla morte di Catherine O'Hara.

Catherine O’Hara non parlava più, ma è apparsa al fratello in sogno: È stato il nostro addioMichael P. O’Hara, il fratello di Catherine O’Hara, ha condiviso un ricordo toccante sulla ... msn.com

The Studio 2, Seth Rogen promette: la serie renderà omaggio alla morte di Catherine O'HaraA quanto pare la seconda stagione di The Studio integrerà nella sua storia la vera morte della co-protagonista Catherine O'Hara. serial.everyeye.it

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