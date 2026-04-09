Il Catanzaro si prepara a disputare tre partite in otto giorni, tutte considerate decisive per il percorso verso i playoff. Il calendario mette alla prova la squadra con incontri importanti, che potrebbero influenzare notevolmente la classifica di fine stagione. La squadra si sta allenando intensamente in vista di questi impegni, che rappresentano un momento cruciale nel campionato.

Il Catanzaro si appresta ad affrontare un banco di prova decisivo per le proprie ambizioni stagionali, con un calendario che prevede tre sfide fondamentali in soli otto giorni. Tra trasferte impegnative e un incontro casalingo cruciale, la squadra di Alberto Aquilani dovrà gestire una gestione millimetrica delle energie per non compromettere la corsa verso i playoff. Il percorso tortuoso inizia sabato 11 aprile con la sfida fuori casa contro l’Avellino. Questo impegno rappresenta il primo tassello di un trittico che metterà a dura prova la profondità della rosa giallorossa. La sfida campana si presenta particolarmente complessa per lo staff tecnico, che dovrà ricalibrare gli equilibri tattici a causa di tre assenze pesanti dovute alle squalifiche di Pittarello, Cassandro e Alesi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Catanzaro, test di resistenza: 3 partite chiave per i playoff

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