A Castiglion Fiorentino si è acceso un dibattito sui voucher sportivi destinati alle famiglie. La questione riguarda la distribuzione di fondi pubblici e le modalità di assegnazione di questi aiuti. Un comunicato stampa ha presentato le posizioni ufficiali, escludendo che ci siano sostegni concreti alle famiglie attraverso questi strumenti. La discussione si concentra sulle decisioni adottate e sulle interpretazioni dei documenti ufficiali.

Partiamo sempre dai documenti. Il resto è il nostro modo di leggerli? FONTE comunicato stampa Paolo Brandi – Capogruppo Rinascimento Castiglionese Oh, così un si va lontano: senza aiutare le famiglie, lo sport dei ragazzi resta indietro A Castiglion Fiorentino se ne parla tanto di giovani e sport, ma poi, alla prova dei fatti, i conti tornano poco. E a dirlo è Paolo Brandi, capogruppo di Rinascimento Castiglionese, che senza tanti giri di parole mette il dito nella piaga: “Se un si dà una mano alle famiglie, qui si rischia di restre senza futuro”. Perché la questione è semplice: tra costi che salgono e stipendi che un tengono il passo, mandre i figli a fare sport sta diventando sempre più difficile. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Castiglion Fiorentino, scontro sui voucher sportivi: “no aiuti alle famiglie”

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