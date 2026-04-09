Castello di Walzin abbarbicato sulla roccia con le sue molteplici torri

Il castello di Walzin si trova nella provincia di Namur, in Belgio, lungo il corso del fiume Lesse. È costruito su una roccia calcarea alta circa cinquanta metri, con torri e mura di epoca medievale. La struttura comprende anche giardini pensili e si sviluppa lungo quasi mille anni di storia. La posizione del castello lo rende visibile da lontano e lo protegge con le sue difese naturali.

Siamo nella provincia di Namur, in Belgio, sul fiume Lesse. E su una roccia calcarea alta cinquanta metri, quasi a difendersi dal mondo, c’è il Castello di Walzin: torri, mura medievali, giardini pensili e una storia che va avanti da quasi mille anni. Proprietà privata, quindi non visitabile, ma così scenografico da essere diventato uno dei luoghi più fotografati di tutta la Vallonia. Vale decisamente il viaggio, anche solo per ammirarlo da fuori. La storia del Castello di Walzin. Tutto inizia nell’XI secolo. In quel punto preciso della valle, il fiume si stringeva e chi controllava l’attraversamento controllava i traffici, i commerci, i movimenti militari. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Castello di Walzin, abbarbicato sulla roccia con le sue molteplici torri Il Castello Alfonsino apre le porte per far ascoltare le sue voci: "Memorie di guerra"BRINDISI - Sabato 31 gennaio 2026 alle 16:00, il Castello Alfonsino - Forte a Mare apre le sue porte a un'esperienza unica: un viaggio tra le mura... “Storrie, storie di torri”, la Ghirlandina apre le sue porte per raccontare quasi mille anni di impreseSabato 24 gennaio alle 18 Modena invita cittadini e visitatori a salire lungo i gradini della sua torre più celebre per un viaggio affascinante tra... Castello di Walzin, abbarbicato sulla roccia con le sue molteplici torriTra i luoghi più belli del Belgio, il Castello di Walzin non si può visitare all’interno, ma ha tanto da offrire: la storia e lo stile architettonico ... dilei.it Oltre la falesia di Dinant: Castello di Walzin, la fortezza fiabesca nelle profondità delle ArdenneUna larga fetta di popolazione possiede un’immagine stereotipata del Belgio, ovvero quella di nazione piatta e industriale. Niente di più sbagliato, perché nella provincia di Namur, per esempio, ... siviaggia.it