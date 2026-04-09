Cassazione annulla l’arresto di Mohammad Hannoun | atti al Riesame di Genova

La Cassazione ha annullato l’arresto di un attivista palestinese coinvolto in un procedimento sul trasferimento di fondi a Hamas. La Corte suprema ha deciso di rinviare gli atti al Riesame di Genova per un nuovo esame. L’uomo è accusato di essere al vertice di una cellula italiana collegata a questa organizzazione. La decisione riguarda specificamente il caso relativo alla sua posizione e alle accuse mosse nei suoi confronti.

Nel caso riguardo l’invio di fondi ad Hamas, la Suprema Corte dispone un nuovo esame per l’attivista palestinese accusato di essere al vertice della cellula italiana. Resta in carcere in attesa della decisione La quinta sezione della Corte di Cassazione ha annullato con rinvio l’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di Mohammad Hannoun, l’architetto e attivista palestinese di 64 anni arrestato a fine dicembre con l’accusa di essere al vertice della presunta cellula italiana di Hamas. Gli atti sono stati trasmessi a una diversa sezione del Tribunale del Riesame di Genova, che dovrà pronunciarsi nuovamente sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Cassazione annulla l’arresto di Mohammad Hannoun: atti al Riesame di Genova Mohammad Hannoun, la Corte di Cassazione annulla l'arresto e rinvia al RiesameLa Corte di Cassazione ha annullato con rinvio le ordinanze del Riesame che confermavano gli arresti del gip del tribunale di Genova nei confronti... Genova, il Riesame tiene Mohammad Hannoun in carcere. Tornano in libertà altri tre indagati dell’inchiesta sui fondi a HamasResta in carcere Mohammad Hannoun, l’architetto e attivista palestinese accusato di essere un finanziatore di Hamas attraverso le sue associazioni... Temi più discussi: La Cassazione annulla l'arresto di Hannoun e rinvia al Riesame; Genova, la Cassazione annulla l'arresto di Hannoun, leader palestinese in Italia; Fondi ad Hamas: la Cassazione annulla con rinvio l'arresto nei confronti di Hannoun; Terrorismo, la decisione della Cassazione su Mohammad Hannoun. Presunti fondi ad Hamas, la Cassazione annulla con rinvio l’arresto di Mohammad HanonunPresunti fondi ad Hamas, la Cassazione annulla con rinvio l’arresto di Mohammad Hanonun ... msn.com Annullato l'arresto di Hannoun. Ma al momento resta in carcereLa Cassazione annulla con rinvio l’arresto di Mohammad Hannoun, il presidente dell’Associazione palestinesi d’Italia, residente da ... iltempo.it La Corte di Cassazione ha annullato con rinvio l’arresto di Mohammad Hannoun, l’attivista palestinese fermato a fine dicembre nell’inchiesta sul presunto finanziamento a Hamas. Gli atti tornano ora a una diversa sezione del tribunale del Riesame di Genova, - facebook.com facebook La Corte di Cassazione ha annullato l’arresto di Mohammad Hannoun, noto attivista palestinese accusato di aver finanziato Hamas x.com