Antonio Cassano ha criticato duramente l’attuale allenatore del Milan, accusandolo di danneggiare il calcio italiano. L’ex giocatore ha affermato che Allegri sta portando il movimento nel baratro e ha aggiunto che alcune persone coinvolte devono essere allontanate. Cassano, che ha vestito la maglia rossonera dal 2011 al 2012, ha espresso questa opinione in modo diretto e senza mezzi termini.

Antonio Cassano, non è un segreto certamente, non stima affatto Massimiliano Allegri. Anzi, non perde occasione per tirargli addosso dei siluri. Lo ha fatto anche durante una delle ultime dirette su 'Twitch' della trasmissione 'Viva el Fútbol', dove l'ex fantasista di Bari Vecchia commenta i temi del calcio italiano e internazionale insieme ad altri due calciatori di Serie A, ovvero Daniele Adani e Nicola Ventola. Cassano, ex attaccante del Milan per un anno e mezzo, tra il gennaio 2011 e il giugno 2012, proprio con Allegri allenatore, già aveva avuto modo di criticare la prestazione del Diavolo allo stadio 'Diego Armando Maradona', contro il Napoli, big match dell'ultima giornata di campionato perso (0-1) da Mike Maignan e compagni. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Cassano: “Allegri sta portando nel baratro il nostro calcio: queste persone devono andare fuori dal ca**o”

Cassano attaccato da uno spettatore: “Non capisci un ca..o di calcio”. La reazione è inaspettataAntonio Cassano durante l'ultima puntata del tour di Viva el Futbol è stato attaccato da uno spettatore, anche con parole forti.

Cassano ha un nuovo bersaglio: “Cuesta a pelle mi sta sul ca…o. È una roba vergognosa, schifosa”Antonio Cassano si scaglia contro il tecnico del Parma Carlos Cuesta, sia per "l'anticalcio" proposto in campo che per "l'atteggiamento da fenomeno".

CASSANO ALLEGRI NON PUÒ PIÙ ALLENARE DOPO MILAN GENOA 1-1

Temi più discussi: Cassano demolisce Allegri e invoca il Milan per salvare l'Italia: Vi dovete vergognare tutti; Allegri sta portando nel baratro il nostro calcio. Cassano furioso: Dice cose senza senso; Cassano sbotta: Allegri porta nel baratro il nostro calcio, lui e i suoi lecca**o sono la rovina; Che scaz*o tra Cassano e Zazzaroni. Fantantonio attacca: Giornalisti vergognatevi. E il direttore del Corriere dello sport replica: Fai tenerezza. Uno pseudo rivoluzionario con l’iban al posto degli ideali.

Cassano all’attacco: Allegri sta portando il nostro calcio nel baratro, non sa allenareAntonio Cassano, durante una delle ultime live di Viva El Futbal, ha parlato della prestazione dei rossoneri contro il Napoli e, facendo ciò, ha criticato aspramente Allegri. Queste le ... milannews.it

Cassano sbotta: Allegri porta nel baratro il nostro calcio, lui e i suoi lecca**o sono la rovinaAntonio Cassano, ex attaccante, ha attaccato Massimiliano Allegri nel corso del suo intervento a 'Viva El Futbol'. areanapoli.it

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