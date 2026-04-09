Caso Toffoli | resta l’ergastolo per il vicino l’omicidio è certo

La Corte d’Assise d’Appello di Venezia ha confermato la condanna all’ergastolo per un uomo accusato dell’omicidio di una donna avvenuto a Udine nel maggio del 2022. L’imputato, ritenuto responsabile del delitto, ha visto riconosciuta la sua colpevolezza nel corso dell’udienza, mantenendo così la sentenza di primo grado. La decisione è definitiva e non soggetta a ricorso.

La Corte d’Assise d’Appello di Venezia ha sancito la conferma della condanna all'ergastolo per Vincenzo Paglialonga, ritenuto responsabile dell'omicidio di Lauretta Toffoli avvenuto nella città di Udine nel maggio del 2022. Il provvedimento, che arriva dopo un lungo iter giudiziario caratterizzato da verifiche sulla capacità mentale dell'imputato, ribadisce l'imputabilità dell'uomo per il brutale delitto commesso nella sua abitazione di via della Valle. Il tragico evento risale alla notte del 7 . 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caso Toffoli: resta l’ergastolo per il vicino, l’omicidio è certo Leggi anche: Resta in carcere Giuseppe Calabrò, condannato all’ergastolo per l’omicidio Cristina Mazzotti: “C’è pericolo di fuga” Omicidio Carol Maltesi: Cassazione annulla l’ergastolo, nuovo appello sulla premeditazione. Riapre il caso Fontana.La Corte di Cassazione ha annullato l'ergastolo per Davide Fontana, l'ex bancario condannato per l'omicidio di Carol Maltesi, avvenuto a Rescaldina,...