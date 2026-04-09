Caso Roberts-Smith | il soldato decorato rischia il carcere per omicidio

Un soldato decorato, coinvolto in un procedimento giudiziario, è stato arrestato all’aeroporto di Sydney con l’accusa di omicidio. Il deputato di un partito liberale ha commentato la situazione, sottolineando che, nonostante la decorazione e la tutela della presunzione di innocenza, nessuno può considerarsi al di sopra della legge. La notizia ha suscitato attenzione pubblica e ha acceso un dibattito sulla responsabilità dei militari in casi giudiziari.

Il deputato liberale Andrew Hastie ha rotto il silenzio riguardo all’arresto di Ben Roberts-Smith avvenuto martedì all’aeroporto di Sydney, dichiarando che, pur essendo il soldato più decorato del paese tutelato dalla presunzione di innocenza, nessuno deve ritenersi al di sopra della legge. La posizione del, che ha prestato servizio insieme all’accusato in Afghanistan, arriva dopo le critiche pubbliche mosse da altri esponenti della coalizione e da figure come Bob Katter e Pauline Hanson contro il trattamento riservato al militare, ora accusato di cinque capi d’imputazione per crimini di guerra, nello specifico omicidio. Le testimonianze che hanno scosso l’ambiente militare. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caso Roberts-Smith: il soldato decorato rischia il carcere per omicidio Il poliziotto rischia 21 anni di carcere. È indagato per «omicidio volontario»A Rogoredo, dicono gli stessi poliziotti che ci lavorano da anni, le dinamiche si ripetono sempre uguali: l’alt, la fuga, la rincorsa, a volte una... Arrestata dopo aver assunto un farmaco per indurre l’aborto, rischia processo per omicidio: il caso in GeorgiaUna 31enne è stata arrestata in Georgia (negli Stati Uniti) per aver assunto una pillola abortiva dopo le 6 settimane consentite dalla legge statale. Argomenti più discussi: Roberts-Smith davanti al giudice: primo giorno in tribunale; Uno dei soldati più decorati d’Australia è stato accusato di crimini di guerra; Rinehart denuncia: 300 milioni per indagare su Roberts-Smith?; Roberts-Smith arrestato, attese imputazioni per crimini di guerra. Uno dei soldati più decorati d’Australia è stato accusato di crimini di guerraLi avrebbe commessi fra il 2009 e il 2012 in Afghanistan, durante l’invasione guidata dall’esercito degli Stati Uniti: ora rischia l'ergastolo ... ilpost.it L’ex caporale delle forze speciali australiane Ben Roberts-Smith, che nel paese è considerato un eroe di guerra, è stato arrestato e accusato di crimini di guerra: le accuse riguardano tre episodi avvenuti in Afghanistan fra il 2009 e il 2012, durante l’invasione - facebook.com facebook L’ex caporale delle forze speciali australiane Ben Roberts-Smith, che nel paese è considerato un eroe di guerra, è stato arrestato e accusato di crimini di guerra. x.com